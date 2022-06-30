В пятницу в Челябинской области дожди пройдут лишь местами

В пятницу, первого июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. В Челябинске - преимущественно без осадков.

В южной половине региона сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 8-1 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах холоднее – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 17-22 градуса, в южных районах воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 738 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 5 часов 15 минут, заход - в 22 часа 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю первого июля - Ярилин день, Макушка лета.

Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день».

В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.

Именины в этот день: Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул.