В пятницу в Челябинской области ливни, грозы, град, усиление ветра, местами жара

В пятницу, 27 августа, в Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра. В отдельных районах сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха на семь и более градусов выше нормы. Вероятны магнитные бури.

В большинстве районов прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, при прояснении – до плюс семи градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 22-24 градуса. По области – плюс 20-25 градусов, на юге региона – до плюс 32 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до нормативного показателя - 742 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 49 минут, заход – в 20 часов. Долгота светового дня 14 часов 11 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 27 августа - Михей Тиховей.

Тиховеем этот день прозвали на Руси потому, что было принято наблюдать за ветром: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен — следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: «Тихий ветер в сад — сухая осень в лес»; «Михеев день с Бабьим летом бурей-ветром перекликаются».

Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг – значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семён, Федор