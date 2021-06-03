В пятницу в Челябинской области местами дожди

В пятницу, четвертого июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, при прояснении заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного градуса, на иге области – плюс 7-12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 16-21 градус.

Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 16 минут, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 17 часов 12 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Василиск.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами - ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали - страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Именины в этот день: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.