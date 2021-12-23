В пятницу в Челябинской области мороз и без осадков

В пятницу, 24 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске минус 22-24 градуса, по области – минус 21-26 градусов, при прояснении – до минус 33 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 18-20 градусов, по области – минус 18-23 градуса, в низинах – минус 23-28 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба, что на четыре единицы ниже нормативных значений. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня - 7 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 24 декабря – Никонов день.

В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Именины в этот день: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.