23.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря
23.12.2021
РМК объявила финалиста четвёртого сезона «Медной лиги КВН»
23.12.2021
Оперативник задержал в Челябинске подозреваемого в сексуальных преступлениях бомжа
23.12.2021
В Верхнеуральске будут судить чиновницу, купившую детям-сиротам непригодное жилье
23.12.2021
Сотрудница ГУФСИН Челябинской области стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою
23.12.2021
Магнитогорские стражи порядка присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
В пятницу в Челябинской области мороз и без осадков
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021