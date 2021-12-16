В пятницу в Челябинской области прогнозируют небольшой снег

В пятницу, 17 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в горах - до умеренного. На дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – минус 1-6 градусов.

Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 12 минут, заход - в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня - 7 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю 17 декабря - Варварины морозы.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха - береги нос да ухо!». Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», - подмечали наши предки этапы формирования зимника. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота, поэтому верили в то, что на Варварин день ночь начинает убывать. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», - говорили в народе.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.