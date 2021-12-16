16.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
16.12.2021
В Миассе планируют привести киоски и павильоны к единому стилю
16.12.2021
Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»
16.12.2021
В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
16.12.2021
К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода
16.12.2021
В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова
В пятницу в Челябинской области прогнозируют небольшой снег
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021