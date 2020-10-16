В пятницу в Челябинской области сохранится теплая погода
В пятницу, 16 октября, в Челябинской области ожидается теплая погода, местами пройдут небольшие дожди. В большинстве районов Челябинской области пргонозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса).
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 12 градусов, влажность воздуха 29%, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
Днем в Челябинске столбик термометра покажет плюс 15-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.
Ветер 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.
Солнце взошло в 7 часов 24 минуты, зайдет в 17 часов 54 минуты. Долгота светового дня – 10 часов 30 минут. Луна стареющая.
В пятницу, 16 октября, по народному календарю Денис Позимний.
На Руси говорили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки — злые духи, которые вызывают болезни.
Именины в этот день: Денис, Иван, Марфа, Павел, Петр.
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