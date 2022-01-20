В пятницу в Челябинской области ясно и почти безветренно

В пятницу, 21 января, в Челябинской области ожидается ясная и морозная погода, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь, слабый ветер, высокое атмосферное давление.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 22-27 градусов, в низинах – до минус 33 градусов, ы горах - минус 16-21 градус.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 10-12 градусов. По области – минус 10-15 градусов, при прояснении - до минус пяти градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, потом повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 4 минуты, заход - в 17 часов 6 минут. Долгота светового дня - 8 часов 2 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 21 января - Емелин день, Емельян зимний.

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян - это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга, значит, лето будет богатым на грозы.

Именины в этот день: Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.