В пятницу в Челябинской области ясно и почти безветренно

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Детские сады и учреждения дополнительного образования Челябинска работают в штатном режиме. Сообщ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Сотрудники органов исполнительной власти Челябинской области, которые без уважительной причины от
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20.01.2022

Некоторые чиновники в Челябинской области пожертвовали работой, чтобы не прививаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В сообщениях о минировании школ Челябинска прослеживается украинский след (данные собственного ис
Челябинск минирование
Челябинск минирование
20.01.2022

В сообщениях о минировании челябинских школ есть украинский след
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Экология
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20.01.2022

Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В аглоцехе Магнитогорского металлургического комбината по итогам 2021 года произведено 11 38
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20.01.2022

НМУ объявлены на территории пяти городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.01.2022

Анонсы событий и мероприятий на 21 января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.01.2022

Южноуральские аграрии закупают минеральные удобрения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.01.2022

Госдума одобрила закон об индексации пенсий выше уровня инфляции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.01.2022

Упорный челябинец потратил неделю, чтобы перевести мошенникам четыре миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.01.2022 17:47

В пятницу в Челябинской области ясно и почти безветренно

В пятницу, 21 января, в Челябинской области ожидается ясная и морозная погода, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь, слабый ветер, высокое атмосферное давление.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 22-27 градусов, в низинах – до минус 33 градусов, ы горах - минус 16-21 градус.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 10-12 градусов. По области – минус 10-15 градусов, при прояснении - до минус пяти градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, потом повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 4 минуты, заход - в 17 часов 6 минут. Долгота светового дня - 8 часов 2 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 21 января - Емелин день, Емельян зимний.

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян - это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга, значит, лето будет богатым на грозы.

Именины в этот день: Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Детские сады и учреждения дополнительного образования Челябинска работают в штатном режиме. Сообщ
Челябинск минирование
Челябинск минирование
20.01.2022

Сообщения о минировании не повлияли на работу детсадов, а школьников второй смены перевели на «дистант»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники органов исполнительной власти Челябинской области, которые без уважительной причины от
Коронавирус
Коронавирус
20.01.2022

Некоторые чиновники в Челябинской области пожертвовали работой, чтобы не прививаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В сообщениях о минировании школ Челябинска прослеживается украинский след (данные собственного ис
Челябинск минирование
Челябинск минирование
20.01.2022

В сообщениях о минировании челябинских школ есть украинский след
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На 48 процентов сократил выбросы Челябинский завод «ТЕХНО» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, выпускающий каме
Экология
Экология
20.01.2022

Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В аглоцехе Магнитогорского металлургического комбината по итогам 2021 года произведено 11 38
20.01.2022

ММК вышел на рекордные показатели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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20.01.2022 17:56

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20.01.2022 17:47

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20.01.2022 17:34

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Госдума одобрила закон об индексации пенсий выше уровня инфляции

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Сообщения о минировании не повлияли на работу детсадов, а школьников второй смены перевели на «дистант»

20.01.2022 14:44

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20.01.2022 14:05

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Большинство челябинцев ощутили рост цен на все

19.01.2022 21:06

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ

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В четверг в Челябинской области легкий морозец, местами снег

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