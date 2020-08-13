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В пятницу южноуральцам обещают кратковременные дожди и грозы

Погода
Сегодня, 17:03
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области завтра, 14 августа, ожидается переменная облачность. Ночью - преимущественно без осадков, днем - местами кратковременные дожди и грозы.

Ночь с четверга на пятницу обещает быть более чем прохладной: +8, +13 градусов. В дневное время воздух в регионе прогреется до +16, +21 градуса (на юге - до +24).

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, с порывами четыре-девять метров в секунду. Днем местами прогнозируется усиление ветра до 15-ти метров в секунду.

В Челябинске в пятницу - переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью, согласно информации челябинского Гидрометцентра, будет + 8, +10 градусов, днем в столице Южного Урала потеплеет до +18, +20 градусов.

В пятницу начинается Успенский пост, который продлится до 28-го августа. 14-е августа , первый день поста, на Руси отмечают Первый, или Медовый спас. Раньше в этот день пасечники собирали первый мед и несли в церковь для освящения. Затем этим медом поминали усопших родственников.

С 14-м августа связано немало примет. Вот некоторые из них.

Розы закончили цвести - к похолоданию.

Сильный ветер - зимой выпадет много снега.

Идет дождь - пожаров в этом году будет мало.

Дует теплый ветер - скоро пойдет дождь.

Скот ложится под кровлей, а лошадь храпит - погода изменится в худшую сторону.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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