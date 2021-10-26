В среду в Челябинске – без осадков, по области - местами дожди и снег

В среду, 27 октября, в Челябинской области переменная облачность, ночью в отдельных районах возможен снег, днем – дожди. В Челябинске – преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске - минус 1-3 градуса, по области – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 47 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Параскева Грязнуха, Параскева Пятница.

На Руси Параскеве дали неласковое прозвище - Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти. «На Грязнуху не бывает сухо», - говорили в народе. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной.

Именины в этот день: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.