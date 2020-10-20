В среду в Челябинской области – дождь со снегом

В среду, 21 октября, в Челябинской области ожидается дождь, переходящий в снег, переходящего в снег, гололед, в горах возможно установление временного снежного покрова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса, по области – от плюс одного до минус четырех градусов.

В дневные часы синоптики обещают плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 35 минут, зайдет в 17 часов 42 минуты. Долгота светового дня – 10 часов 7 минут. Луна растущая.

По народному календарю 21 октября Трифон и Пелагея.

На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.