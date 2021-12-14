В среду в Челябинской области местами снег

В среду, 15 декабря, в Челябинской области ожидается облачная и ветреная погода, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске - минус 5-7 градусов, по области – минус 5-10 градусов, при прояснении до минус 15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – минус 1-6 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 15 метров в секунду, днём до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752, в течение суток оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 14 минут, заход - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю – День Аввакума.

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.