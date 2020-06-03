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В среду в Челябинской области не жарко

Погода
Сегодня, 10:26
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 3 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 12 градусов, влажность воздуха 74%, ветер восточный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 17-22 градуса, на юге – до плюс 27 градусов. Ночью – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах заморозки до минус двух градусов.

Ветер юго-западный северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 17 минут, заход - в 21 час 27 минут. Долгота светового дня - 17 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю третьего июня – Оленин день.

На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) - льны, Константину - огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». А вот чего плести не следовало на Олену - это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.

Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.

Именины в этот день: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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