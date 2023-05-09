В среду в Челябинской области – ночные заморозки, дожди

В среду, 10 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в северной половине области местами небольшие дожди, на юге небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами умеренные, на юго-западе до сильных. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – до плюс двух градусов, местами заморозки до минус одного градуса, по области – от ноля до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – плюс 11-16 градусов, на юге – до плюс восьми градусов.

Ветер восточной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в четыре часа 57 минут, заход - в 20 часов 47 минут. Долгота светового дня – 15 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 10 мая – Семен Ранопашец. Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши - урожаи хороши», - говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду - и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

Именины в этот день: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.