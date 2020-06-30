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В среду в Челябинской области прохладно и местами дожди

Погода
Сегодня, 17:52
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 1 июля, в Челябинской области ожидается прохладная и ветренная погода, местами кратковременные дожди, утром в отдельных районах туманы.

В ряде территорий сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске плюс 57 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 16-21 градус.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 19 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня - 17 часов 20 минут. Луна растущая.

По народному календарю сегодня Зосима Пчельник. В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!».

Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям - скоро дождь, а если сидят на стенках - к сильной жаре. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

Именины в этот день: Иван, Фаддей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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