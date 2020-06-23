В среду в Челябинской области прохладно и небольшие дожди

В среду, 24 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – небольшие дожди. В большинстве районов сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в низинах – до плюс двух градусов. Ночь на четверг будет чуть прохладнее, а в горных районах – около ноля.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 20-25 градусов, в горных районах - плюс 15-20 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно снизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 11 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 30 минут. Луна растущая.

Сегодня по народному календарю День Варнавы.

На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.

Именины в этот день: Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.