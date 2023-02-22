22.02.2023
В Челябинской области 12 автомобилей «Службы здоровья» пополнили автопарк больниц
21.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 февраля (18+)
21.02.2023
В Троицком районе ВАЗ врезался в «ДАФ» на встречке, водитель легковушки погиб
21.02.2023
В Челябинске на ходу загорелся автомобиль
21.02.2023
Депутаты Челябинска проголосовали за продление финансирования капремонтов зданий на гостевых маршрутах
21.02.2023
Львиную долю бюджета Челябинска потратят на развитие дорожного хозяйства
В среду в Челябинской области – снегопады, метели, порывистый ветер
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023