В среду в Челябинской области – снегопады, метели, порывистый ветер

В ночь на среду, 22 февраля, в Челябинской области в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, в восточной половине мокрый, метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица от наката. Днем снегопады обещают лишь в отдельных районах, в Челябинске – без существенных осадков. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – 15-17 минус градусов, по области – 12-17 минус градусов, при прояснении – до минус 23 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градусов. По области – минус 5-10 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до15 метров в секунду, днем 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба. В течение ночи оно понизится до 725 миллиметров ртутного столба, что останется ниже нормативного показателя на 17 единиц, днем повысится до 728 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в восемь часов две минуты, заход - в 18 часов 14 минут. Долгота светового дня - 10 часов 12 минут. Луна растущая.

По народному календарю 22 февраля – День Панкратия.

Наблюдали наши предки за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна - убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.

Именины в этот день: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр, Тихон.