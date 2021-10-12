В среду в Челябинской области тепло и без осадков

В среду, 13 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

В северо-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале)

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – плюс 1-6 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 7 часов 20 минут, заход - в 18 часов. Долгота светового дня - 10 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Михаил Соломенный.

Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

Именины в этот день: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.