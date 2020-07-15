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В среду в Челябинской области – жара и без осадков

Погода
Сегодня, 09:22
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 15 июля, в Челябинской области сохраняется аномальная жара без существенных осадков. Среднесуточная температура воздуха на семь градусов и более превышает климатическую норму.

В юго-западных, восточных и местами в юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории преобладание высокой пожарной опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 28 градусов, влажность воздуха 39%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 36-38 градусов, по области – плюс 34-39 градусов. Ночью – плюс 18-23 градуса.

Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 33 минуты, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 16 часов 55 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 15 июля – Берегиня. Берегиня помогала крестьянам практически в любом начинании: охраняла скот, наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи. В сенокосную пору полагалось выносить на луга вышитые полотенца и после умывания утираться ими, чтобы приобрести здоровье и силу. А вот заниматься жатвой в этот день не следовало.

В этот день подмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев - осень и зима будут ранними.

Именины в этот день: Арсений, Фотий.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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