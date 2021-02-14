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В Сретение Господне в Челябинской области ожидаются метели и гололедица

В Челябинской области завтра, 15-го февраля, ожидается небольшой снег, в отдельных районах – метели. Также синоптики обещают в понедельник гололедицу.

В первый день новой рабочей недели в регионе будет облачно с прояснениями, на крайнем западе прогнозируют умеренный снегопад.

В ночь с 14-го на 15-е февраля столбики термометров южноуральцев будут показывать 10-15 градусов ниже нуля. При прояснении похолодает до минус 19-ти.

Днем 15-го февраля, по данным челябинского Гидрометцентра, воздух прогреется до -7, -12 (в горах и низинах ожидается до -15-ти градусов).

Ветер будет дуть юго-западный и западный, со скоростью 6-11 метров в секунду (местами порывы ветра будут достигать 17-ти м/с).

В Челябинске в ночь с воскресенья на понедельник будет облачно с прояснением, ожидается небольшой снег. Днем – преимущественно без осадков.

В ночное время температура воздуха в столице Южного Урала будет довольно высокой для зимнего периода: -11, -13 градусов. Днем –восемь-десять градусов ниже нуля.

Ветер в Челябинске подует юго-западный, со скоростью 6-11 метров в секунду. Временами порывы ветра будут усиливаться до 14-ти м/с.

По погоде 15-го февраля, в Сретение Господне, на Руси определяли, какой будет весна. Существует ряд народных примет, связанных с этим днем:

оттепель - весна будет ранней и теплой;

снег - весна придет дождливая и затяжная;

холодно - весна будет холодной;

звездное небо - весна будет поздней.