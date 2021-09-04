В субботу в Челябинской области ливни и грозы, в воскресенье – без осадков

В предстоящие выходные, четвертого и пятого сентября, в Челябинской области теплая, сырая и ветреная погода, перепады атмосферного давления, в субботу пройдут дожди, местами сильные, в воскресенье – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – до плюс восьми градусов. В ночь на воскресенье и понедельник – плюс 4-10 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу - плюс 18-23 градуса, в горах и низинах – плюс 15 градусов, в воскресенье – плюс 15-20 градусов.

Ветер в субботу - южный, юго-западный ночью 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, локально до 25 метров в секунду. В воскресенье - западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы 18-23 метра в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 727 миллиметров ртутного столба, в воскресенье будет подниматься и к понедельнику достигнет 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю четвертого сентября – Агафон Огуменник. На Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще четыре недели.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

По народному календарю пятого сентября - Луп Брусничник.

К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды.

По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить. Торопились убрать и лен. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветет, четыре спеет, на седьмую семя летит. «На Лупа лен лупится», — говорили люди. Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья. Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», — шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овес садятся, брусникой сластятся».

Именины в этот день: Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.