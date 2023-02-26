26.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)
25.02.2023
ЕДДС призвала челябинцев остерегаться сосулек
25.02.2023
Челябинский зоопарк прощается с дальневосточным леопардом Филиппом
24.02.2023
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
24.02.2023
Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов
24.02.2023
В Копейске из ТРК «Слава» эвакуировались триста человек
В воскресенье в Челябинской области – мокрый снег и метели
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023