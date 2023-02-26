В воскресенье в Челябинской области – мокрый снег и метели

В воскресенье, 26 февраля, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на воскресенье в Челябинске – минус 10-12 градусов, по области – минус 7-12 градусов, при прояснении – до минус 17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов. По области – от минус четырех до плюс одного градуса

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба, что выше нормативного значения на четыре единицы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в семь часов 53 минуты, заход - в 18 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 29 минут. Луна растущая.

По народному календарю 26 февраля – Мартинианов день.

Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

Именины в этот день: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.