В воскресенье в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди

В воскресенье, 13 июня, в Челябинской области ожидается жаркая и ветренная погода на фоне высокого атмосферного давления, в крайних западных, юго-западных районах возможны кратковременные дожди, грозы.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на воскресенье в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах – до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов. По области – плюс 25-30 градусов.

Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня – 17 часов 20 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Еремей Распрягальник.

Принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует - погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года. Обращали внимание и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.

Именины в этот день: Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.