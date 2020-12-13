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В воскресенье в горных районах Челябинской области пройдет снег

В воскресенье, 13 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в горных районах местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в горных районах области прошел небольшой снег. В южных районах отмечалась изморозь. В ночные часы столбик термометра опускался до минус 11-20 градусов, по области – до минус 25 градусов.

Днем в Челябинске ожидается минус 7-9 градусов, по области – минус 7-12 градусов. В ночные часы – минус 13-18 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца в 9 часов 11 минут, зайдет - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 13 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 13 декабря - Андрей Зимний.

На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду — но не только в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года.

Также обращали внимание на другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.

Именины в этот день: Андрей, Иван.