В выходные в Челябинской области дождь, местами с мокрым снегом

В предстоящие выходные, второго и третьего октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением. В субботу местами прогнозируется дождь с мокрым снегом, на западе до умеренных, утром местами туманы. В воскресенье осадки вероятны лишь местами, в Челябинске - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в области от минус двух до плюс трех градусов. Ночь на воскресенье будет чуть прохладнее – от минус четырех до плюс одного градуса.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области - плюс 7-12 градусов. В воскресенье – плюс 5-10 градусов.

Ветер западный, северо-западный 2-8 метров в секунду, в субботу днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба. В течение субботы оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба, в воскресенье - до 752 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. Геомагнитное поле в субботу возможно неустойчивое

По народному календарю второго октября - Трофим и Зосима.

Наблюдали приметы: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.

Именины в этот день: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

В воскресенье, третьего октября, по народному календарю Астафий Ветряк.

На Руси святого Евстафия (на русский манер - Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. «Ветряк дует всяк», - говорили наши предки. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера - к стуже, с юга - к теплу, с запада - к дождю, с востока - к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.

Именины в этот день: Александр, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.