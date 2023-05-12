В выходные в Челябинской области – дожди, ночные заморозки

В предстоящие выходные, 13 и 14 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в субботу в восточной половине до сильных. В воскресенье в Челябинске – без осадков. В ночные часы вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В субботу в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус двух градусов, в воскресенье – от ноля до плюс пяти градусов, в большинстве районов заморозки – до минус пяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу плюс 11-16 градусов, в воскресенье – плюс 14-19 градусов.

Ветер в субботу восточной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, в воскресенье - южной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба, в воскресенье повысится до 742 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормативному значению. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

По народному календарю 13 мая - Яков Теплый.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

По народному календарю 14 мая - Еремей Запашник.

Свое народное прозвище святой получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы — вспашка и засев полей. Смотрели и на приметы. Если на Еремея (Иеремия) день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые — пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба.

Именины в этот день: Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.