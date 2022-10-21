В выходные в Челябинской области – местами дождь, переходящий со снегом

В предстоящие выходные, 22 и 23 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в горах слабый снег, на юге небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами умеренные, на крайнем юге отложение мокрого снега и гололеда на провода, утром на дорогах гололедица от снежного наката. В Челябинске - без существенных осадков. Перепады атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – до минус шести градусов.

В субботу в дневные часы синоптики в Челябинске – плюс 1-4 градуса, по области - от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер в субботу - северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, в воскресенье - западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в субботу оно немного повысится и составит 739 миллиметров ртутного столба, в воскресенье повысится до 746 миллиметров ртутного столба, к понедельнику понизится до 740 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу народному календарю – Яков Дровопилец.

Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», — говорили в народе. Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом.

Именины в этот день: Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.

В воскресенье по народному календарю – Евлампий Зимоуказатель.

На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц: считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север — быть скорой и строгой зиме, если на юг — до самой Казанской (4 ноября) будет грязь и слякоть.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.