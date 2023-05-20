В выходные в Челябинской области обещают заморозки ночью, тепло днем

В предстоящие выходные, 20 и 21 мая, в Челябинской области ожидается теплая погода днем, а ночью в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы.

В большинстве районов - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами в восточной половине области сохраняется чрезвычайная (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на воскресенье – плюс 4-9 градусов, местами заморозки до минус трех градусов. В ночь на понедельник – плюс 5-10 градусов

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 18-23 градуса. В воскресенье воздух прогреется до плюс 21-26 градусов.

Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление на пять единиц выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье повысится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 20 мая - Купальница.

Праздник получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год. Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема.

С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».

Именины в этот день: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

По народному календарю 21 мая – Иван Долгий.

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

Именины в этот день: Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.