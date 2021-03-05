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В выходные в Челябинской области сырая и ветреная погода

В предстоящие выходные дни, шестого и седьмого марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления. В субботу - местами небольшой снег, в воскресенье – сильный снег. И в тот, и в другой день синоптики прогнозируют метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 14-19 градусов, на юге области теплее – минус 7-12 градусов. В ночные часы воскресенья чуть холоднее – минус 17-22 градуса, в южных районах – до минус 12 градусов.

Температура воздуха днем от минус четырех до минус 10 градусов.

Ветер в субботу западный, юго-западный 6-11 метров секунду, в воскресенье - северо-восточный 4-9 метров секунду. Местами порывы 14-18 метров секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 727 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба, в воскресенье понизится до 732 миллиметров ртутного столба, в понедельник вновь чуть поднимется – до 733 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы почти на 10 единиц. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю шестого марта – Тимофей Весновей.

В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Была и такая поговорка: «Весновей веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на дворе. Если день выдавался погожим — такой же должна была быть и вся весна. Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре — к холодной весне, при восточном — к теплой и сухой, при южном — просто к теплой.

Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.

Именины в этот день: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Седьмого марта по народному календарю – Маврикиев день.

В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки - к счастливому году».

В день Маврикия крестьяне начинали вывозить в поля навоз, старались запахивать его, когда Луна находится в последней четверти. В этот день готовили традиционное блюдо – «черную уху». Она считалась едой бедняков, поскольку ее варили не из элитных сортов рыб – карася, карпа, леща, красноперки. В нее добавляли оставшиеся в запасах коренья и соленые огурцы. Прикуской к черной ухе подавали пирожки-расстегаи с рыбной начинкой.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет, Филипп.