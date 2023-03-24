В выходные в Челябинской области – тепло, местами небольшой дождь

В предстоящие выходные, 25 и 26 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на воскресенье – от минус трех до плюс двух градусов.

В дневные часы в субботу в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов. В воскресенье в Челябинске будет еще теплее – плюс 12-14 градусов, по области – плюс 8-13 градусов. В понедельник воздух прогреется до плюс 12-17 градусов.

Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба, в воскресенье повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

По народному календарю 25 марта – Феофанов день.

На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва. Особое внимание в этот день доставалось лошадям - первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает - то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра - то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

По народному календарю 26 марта - Никифоров день.

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день - это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде - значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик - это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето. Выходили в этот день на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

Именины в этот день: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.