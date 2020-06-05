В выходные в Челябинскую область вернется жара

В предстоящие выходные, 6 и 7 июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода, без существенных осадков, утром местами туманы.

В крайних южных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости), на остальной территории преобладание высокой пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на шестое июня в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного градуса. В ночь на воскресенье и понедельник, 7 и 8 июня, будет теплее - плюс 7-12 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 24-26 градусов, по области – 22-27 градусов. В воскресенье столбик термометра поднимется еще выше: в Челябинске – плюс 26-28 градусов, по области - плюс 24-29 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, в субботу днем порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, за выходные оно практически не изменится и к понедельнику повысится до 750 миллиметров ртутного столба.

Шестого июня по народному календарю Свобориное дерево. Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет - румянец года ведет».

В этот день начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь — то будет много грибов.

Именины в этот день: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

Седьмого июня по народному календарю Иван - Медвяные росы. На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» - сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».

В то же время сильная роса - настоящая, а не «медвяная» - в этот день предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», - так говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день - ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Именины в этот день: Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.