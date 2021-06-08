Во вторник в Челябинской области местами дожди

Во вторник, восьмого июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске - без существенных осадков.

В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), местами в северо-западных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ноч на вторник в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах – плюс 4-9 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса. По области – плюс 17-22 градуса, на юге региона воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часа 16 минут, заход - в 21 час 30 минут. Долгота светового дня – 17 часов 14 минут. Луна стареющая. В четверг и пятницу, 10 и 11 июня, - новолуние.

По народному календарю – Карп Карполов.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней. Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Именины в этот день: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.