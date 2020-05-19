Во вторник в Челябинской области небольшие дожди

Во вторник, 20 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных, восточных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 8 градусов, влажность воздуха 75%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, в горах – до плюс 12 градусов. В ночные часы – плюс 4-9 градусов, при прояснении – около ноля градусов.

Ветер северный, северо-западный 3- 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 38 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Купальница.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».

Именины в этот день: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.