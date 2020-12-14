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Во вторник в Челябинской области подморозит

Во вторник, 15 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске подморозит до минус 17-19 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в низинах – до минус 20-25 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в низинах - до минус 15 градусов.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 14 минут, заход - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 10 минут. Новолуние.

По народному календарю – День Аввакума.

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.