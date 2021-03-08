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Во вторник в Челябинской области снег и метели

Во вторник, девятого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 7-12 градусов, при прояснении – до минус 16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов, по области – до минус пяти градусов.

Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 16-21 метр в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба, днем повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 25 минут, заход - в 18 часов 46 минут. Долгота светового дня - 11 часов 21 минута. Луна убывающая.

По народному календарю девятого марта - Иванов день.

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоет синица - это к теплу; однако если поет она протяжно и жалобно - значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой. Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, - Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.

Именины в этот день: Иван, Иларион.