Во вторник в Челябинской области снегопады и метели

Во вторник, 21 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, на юге с дождем, местами сильный, в отдельных районах метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица от наката, местами сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ночью в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 4-9 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов, по области – от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы ночью до 16 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, ночью оно повысится до 735 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня - 7 часов 8 минут. Полнолуние.

По народному календарю 21 декабря - Анфиса Рукодельница.

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться - проводить специальные обряды от порчи. «На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье - на сглаз», - говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Именины в этот день: Анфиса, Кирилл, Сергей.