Во вторник в Челябинской области тепло

Во вторник, 12 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью местами небольшие дожди, днем - преимущественно без осадков.

В северо-восточных районах региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале)

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области - плюс 1-6 градусов, при прояснениях - до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – 10-15 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное.

Восход солнца - в 7 часов 14 минут, заход - в 18 часов 7 минут. Долгота светового дня - 10 часов 52 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Феофан Милостивый.

В русском народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди. Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени.

Про звездное небо наши предки говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко». На Феофана охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.

Именины в этот день: Иван, Феофан.