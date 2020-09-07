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Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

Погода
Сегодня, 16:27
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Автор: 
Любовь Юрина

Во вторник, 8 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов. в горах и низинах - до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца в 6 часов 10 минут, заход - в 19 часов 34 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 24 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Наталья Овсяница и Адриян Осенний.

С Натальи Овсяницы на Руси начинали косить овес. «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез», — говорили в народе.

С этого времени день убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел (12 июля) на час день убавил, Илья Пророк (2 августа) два уволок, а Адриян и Наталья три утащили, канальи». Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.

Именины в этот день: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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