Во вторник в Челябинской области – тепло и ясно

В среду, пятого октября, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 2-7 градуса, по области – от минус одного до плюс четырех градусов, в горах и низинах – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба, что выше нормативного показателя на девять единиц. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 7 часов 3 минуты, заход - в 18 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 11 часов 19 минут. Луна растущая.

По народному календарю пятого октября – Иона и Фока, Листопадная.

Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев - начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.