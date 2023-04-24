Во вторник в Челябинской области – тепло и ясно

Во вторник, 25 апреля, в Челябинской области ожидается теплая и малооблачная погода на фоне роста атмосферного давления.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 1-6 градусов, в низинах – до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Солнце взойдет в 5 часов 28 минут, заход - в 20 часов 17 минут. Долгота светового дня - 14 часов 49 минут. Луна растущая.

По народному календарю 25 апреля – Василий Парильщик. «На Василия весна землю парит», - подмечали крестьяне. Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью.

Именины в этот день: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.