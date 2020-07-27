Во вторник в Челябинской области тепло, небольшие дожди и грозы

Во вторник, 28 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в регионе преимущественно без осадков, температура воздуха в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, утром в отдельных районах туманы.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 20-25 градусов. Ночью – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – до плюс 3 градусов.

Ветер северный, северо-западный ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 51 минуту, заход - в 21 час 10 минут. Долгота светового дня - 16 часов 19 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Кирик и Улита.

В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. На Кирика и Улиту часто шел сильный дождь, и в поле делать было нечего. «Кирики – всегда мокродырики», — подмечали крестьяне.

Именины в этот день: Василий, Владимир, Петр.