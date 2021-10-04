Вторник в Челябинской области будет преимущественно без осадков

Во вторник, пятого октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно еще повысится и достигнет 759 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 3 минуты, заход - в 18 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 11 часов 19 минут. Луна убывающая.

По народному календарю пятого октября – Иона и Фока, Листопадная.

Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев - начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.