Вторник в Челябинской области обещает быть дождливым и прохладным

В Челябинской области во вторник, 11-го августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди (местами сильные и очень сильные), сильные ливни, грозы. В отдельных районах Южного Урала обещают туманы.

Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметок: +15, +20 градусов. В горах и низинах будет совсем прохладно: здесь воздух прогреется всего лишь до +9 градусов.

Ветер во вторник обещают северный и северо-восточный, с порывами пять-десять метров в секунду. При грозах скорость ветра усилится до 20-ти метров в секунду.

В Челябинске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью будет +12, +14 градусов, днем - совсем не намного теплее: +15, +17.

Согласно народным приметам, погода 11 августа (в Калинов день) показывает, какой будет погода в сентябре.

Туман утром - меда будет мало. Если не рассется в течение дня, жди много зерна.

Большое количество орехов и ягод - зима окажется холодной.

Если в это время тепло, то погода в начале осени тоже будет нехолодной, благоприятной для земледелия

Спелый овес второй раз зазеленел – к ненастной осени.

Карканье вороны против ветра предвещает дождь.

Много снега выпадет и будут суровые морозы, если грибов в лесу мало.

Нет заморозков, то и пятого сентября (день святого Луки) не будет.

Много зарниц на горизонте - жди дождливую, холодную осень.

Тетерев внезапно сорвался с места и быстро пролетел через поле - быть ненастью.

Перистые облака к вечеру стали еще и слоистыми - к ночной грозе.