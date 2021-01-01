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Второго января в Челябинской области – морозно, небольшой снег

В субботу, второго января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении - до -минус 28 градусов, на крайнем западе теплее – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 15-17 градусов. По области – минус 13-18 градусов, на западе – минус 8-13 градусов.

Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно нормы – 760 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 36 минут. Долгота светового дня - 7 часов 16 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Игнатьев день.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

Именины в этот день: Антон, Даниил, Иван, Игнатий.