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Второй день осени в Челябинской области будет теплым и ветреным

Погода
Сегодня, 15:53
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области второй день осени обещает быть по-летнему теплым, но ветреным.

Ночью ожидается 11-16 градусов тепла, днем второго сентября столбики термометров южноуральцев поднимутся +26,+31 градусов (в горах и низинах будет прохладнее - в этой местности ожидается до 20-ти градусов тепла).

Во вторник синоптики челябинского Гидрометцентра обещают жителям региона юго-западный ветер с переходом на северо-западный.

Скорость ветра в ночное время составит пять-десять метров в секунду (местами до 14-ти м/с). Днем ветер усилится до 9-14 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15-20 м/с.

В ночное время в регионе - облано с прояснением, преимущественно без осадков. Днем вероятны кратковременные дожди и грозы.

По народному календарю, второе сентября - Самойлов день.

Считалось, что, если в этот день много ягод рябины, осень будет дождливой.

Высокие облака предвещали хорошую погоду, низкие сулили дождь.

Птицы в Самойлов день летят высоко - жди теплую осень.

Если завелось много мышей, осень окажется короткой и холодной, рано ударят морозы.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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