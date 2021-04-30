Замминистра строительства Челябинской области освобожден от занимаемой должности

Заместитель министра – начальник управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов освобожден от занимаемой должности.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Курилова Евгения Викторовича от замещаемой должности заместителя министра – начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области…», - говорится в документе.

Чиновник уволен с государственной службы с 30 апреля 2021 года, служебный контракт расторгнут по инициативе госслужащего.

Напомним, в 2019 году Евгений Курилов стал одним из победителей кадрового конкурса «Команда Челябинской области», который был организован по инициативе губернатора Алексея Текслера. В октябре 2019 года он был назначен замминистра – начальником управления минстроя.

Справка

Евгений Курилов родился в 1984 году. В 2006 году окончил Южно-Уральский государственный по специальности «Городское строительство и хозяйство».

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в ООО «Мир Создания», инженер-конструктор, ведущий инженер, руководитель группы. В декабре 2010 года перешел на работу в ООО «ТехСтройМонтаж» на должность главного инженера проекта.

С января 2015 года по октябрь 2019 года трудился замдиректора в ТД «ЧелябТрейд».

С 16 октября 2019 года – замминистра – начальник управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.