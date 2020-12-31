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Завершающий день года в Челябинской области будет морозным, безветренным и без осадков

В четверг, 31 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 19 градусов, влажность воздуха 82%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов. По области – минус 11-16 градусов, в низинах до минус 20 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 33 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 13 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Модестов день.

Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.

Именины в этот день: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор