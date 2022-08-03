Алексей Текслер: Кооперация регионов стран ШОС - залог успеха взаимодействия между нашими странами и народами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании III Форума глав регионов стран ШОС, который проходит в Ташкенте. Оно посвящено перспективам развития внутрирегиональной торговли ШОС.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель премьер-министра Республики Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и Генеральный Секретарь ШОС Чжан Мин.

Как сообщили в правительстве региона, на Форуме Алексей Текслер представляет всю Национальную часть РФ. В заседании также принимали участие представители Самарской, Омской, Астраханской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга.

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«Предыдущие два Форума принимал Челябинск. Мы видим практический результат наших встреч в росте товарооборота между нашими регионами и странами. В рамках прошлогоднего Форума прошли десятки переговоров между главами субъектов стран ШОС, более 100 бизнес-встреч, достигнуты договоренности и подписан ряд межрегиональных соглашений. Реализованы проекты в сфере промышленной кооперации, туризма, образовательного и культурного обмена», - сказал Алексей Текслер.

Глава Южного Урала отметил, что развитая география участников Форума стимулирует развитие логистики, коммуникации и информационного обмена.

«В наши дни заметно возрастает роль регионов как транспортно-логистических хабов. Например, Челябинская область обладает мощным транспортным комплексом. Вся наша транспортная инфраструктура формирует восточную часть коридора «Север-Юг», который сейчас активно развивается. Российские регионы готовы предложить свои транзитные возможности для доставки грузов в страны Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, прежде всего в Иран, который в сентябре этого года станет членом Шанхайской организации сотрудничества, и далее в страны ШОС: Индию и Пакистан, а также в обратном направлении»., - отметил губернатор.

Алексей Теклер выдвинул ряд предложений, которые могут быть реализованы по итогам Форума. Это создание единого портала с информацией обо всех имеющихся в регионах стран ШОС транспортно-логистических хабах с размещением актуальной информации об условиях и тарифах. Челябинская область готова взять на себя работу по созданию портала.

Еще одно предложение – это создание информационной системы, которая будет отражать потребности, возможности, промышленный потенциал регионов по единой форме для обмена информацией между всеми участниками Форума.

«Такой механизм позволит бизнесу найти новых партнеров и создаст лучшие условия для развития экономик наших стран. Поскольку Челябинская область выполняет функции секретариата Национальной части форума РФ, мы готовы начать сбор этой информации. Эту практику нужно распространить и на кооперацию в сфере сельского хозяйства», - пояснил Алексей Текслер.

Еще одно предложение – это открытие прямых межрегиональных рейсов и развитие туристической сферы. Именно через использование туристических возможностей можно обеспечить развитие авиасообщения, в целом увеличить контакты и экономическое взаимодействие между регионами стран ШОС.

«Для этого нам нужны совместные турпродукты, обмен информацией между туристическими агентствами и операторами, создание туров выходного дня для приграничных территорий. Предлагаем участникам Форума разработать турпродукты для регионов, провести презентации, оценить и запустить пробные рейсы. Мы готовы разработать портал, где будет аккумулирована информация о туристическом потенциале российской части форума и предложены туристические продукты. Предлагаю участникам провести аналогичную работу в своих странах и создать общий туристический портал регионов стран ШОС», - сказал Текслер.

Алексей Текслер поддержал инициативу узбекской стороны по организации и проведению туристического Форума стран ШОС, выдвинутую сегодня Жамшидом Ходжаевым.