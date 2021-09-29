Алексей Текслер: Межрегиональное сотрудничество в формате ШОС приобрело новую динамику

Сегодня, 29 сентября, в Челябинске состоялось пленарное заседание на тему «Механизмы реализации Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества» в рамках Второго Форума глав регионов стран ШОС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поприветствовал участников и поблагодарил всех, кто проявил внимание к его проведению. «Для Челябинской области Форум глав регионов – особое событие, - подчеркнул он. - Когда были приняты основные документы Форума, межрегиональное сотрудничество в формате ШОС приобрело новую динамику. Это подкрепляется цифрами нашего экономического взаимодействия. На долю ШОС приходится львиная доля товарооборота нашего региона. При этом он продолжает расти и за первое полугодие текущего года вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом».

Глава региона отметил, что взаимодействие Южного Урала усиливается сразу с несколькими странами - партнёрами. Среди них Таджикистан, сотрудничество с которым развивается в энергетической отрасли. Узбекистан в следующем году примет председательство Форума, и Челябинская область готова поделиться наработками по его проведению. Расширяется сотрудничество с регионами Индии: запланированы деловые переговоры по поставкам пищевой продукции. Серьезные кооперационные связи в промышленности и сельском хозяйстве налажены с Казахстаном. Усиливается взаимодействие с Китаем.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со всеми государствами, которые находятся в непосредственной близости от Челябинской области, на укрепление сотрудничества в части транспортно-логистических задач, - уточнил Алексей Текслер. – Сложно переоценить значение сотрудничества нашей области с регионами стран-участниц ШОС. Но мы не единственный субъект Российской Федерации, который нацелен на этот курс».

Губернатор отметил, что в Форуме принимает участие большое количество глав регионов РФ. «На уровне регионов мы должны поддерживать движение наших руководителей и усиливать межрегиональные экономические и гуманитарные связи. Общая работа дает весомые практические результаты, служит процветанию наших регионов и стран, благополучию наших граждан», - резюмировал он.

Алексея Текслера в своем выступлении поддержал Специальный представитель Президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, принявший участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. По его мнению, очередная встреча на Форуме посвящена конкретным вопросам – как реализовать то, что утверждено лидерами государств-членов ШОС. «Регионам предстоит перевести все принятые решения в практическую плоскость, - уточнил он. – Одним из основных направлений является углубление торгово-экономического сотрудничества. Эта задача подчеркивалась всеми лидерами в Душанбе, на двадцатой, юбилейной, конференции ШОС».

С видеообращением к участникам форума обратился Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Со своими предложениями по укреплению межрегионального сотрудничества в рамках ШОС выступили главы регионов РФ, а также Таджикистана, Китайской Народной Республики, Узбекистана, Индии, Казахстана, Кыргызской Республики и Пакистана.