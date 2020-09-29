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Челябинские депутаты считают невозможным проводить публичные слушания в очной форме

Политика
Сегодня, 16:21
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Депутаты челябинской городской думы считают, что проводить публичные слушания в условиях распространения коронавирусной инфекции в привычном (очном) формате не представляется возможным.

Свою позицию народные избранники озвучили на состоявшемся сегодня, 29-го сентября, 12-м заседании думы, где, кроме прочего, утвердили состав оргкомитета публичных слушаний, который в пятницу, второго октября, рассмотрит вопрос о дате и месте их проведения.

По мнению депутатов, в период распространения коронавируса проведение публичных слушаний требует поиска новых форм. 

Так, председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт отметил, что есть вопросы, которые невозможно решить без проведения публичных слушаний, но решение которых нельзя откладывать.

«В условиях строгих ограничений, запрещающих массовые мероприятия, мы не можем позволить себе проводить публичные слушания в прежнем режиме. Поиск нами иных форм вызвал у некоторых челябинцев критику. В то же время мы видим, что ситуация усугубляется, и в ближайшее время проведение публичных слушаний в привычном формате не представляется возможным», - подчеркнул Андрей Шмидт.

Вместе с тем, по словам председателя думы, депутаты обязаны обеспечить проведение публичных слушаний, чтобы жители Челябинска могли реализовать свое конституционное право на участие в решении проблем местного уровня.

Депутаты планируют воспользоваться порталом госуслуг – провести публичные слушания с помощью площадки «Активный гражданин». Соответствующее обращение направлено правительству Челябинской области.

«Сейчас мы готовим правовую базу для осуществления такого режима проведения публичных слушаний. Как только опасность распространения коронавируса снизится максимально, мы обязательно вернемся к очной форме», - заверил Андрей Шмидт.

 

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