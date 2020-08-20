Челябинские депутаты завтра будут выбирать главу Центрального района

В Челябинске завтра, 21-го августа, состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Центрального района.

Желающих возглавить район оказалось немало - на конкурс заявились десять человек, в том числе действующий районный глава Виктор Ереклинцев. Его соперниками являются Максим Бакулин, Артем Боровков, Филипп Боровков, Сергей Ворончихин, Ирина Гладышева, Виталий Евгеньев, Александр Курочкин, Владислав Орлов и Иван Фадеев.

Предварительное заседание конкурсной комиссии, в состав которой вошли городские и районные депутаты, состоялось 18-го августа. На заседании было принято решение допустить к участию в конкурсе вышеназванную "десятку".

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Центрального района южноуральской столицы стартовал шестого июля. Документы от желающих попробовать себя в роли руководителя района принимались до 17-го июля.

В настоящее время районную администрацию возглавляет Виктор Ереклинцев. Срок его полномочий истекает в конце августа этого года.

Главой Центрального района Ереклинцев является с декабря 2013-го года. До этого (с июня 2011-го) возглавлял управление культуры Челябинска. В начале 2000-х чиновник был начальником отдела управления организационной и контрольной работы администрации Челябинской области.